Van Persie llenó de elogios a Pratto: No tengo que enseñarte nada, vi la final de Madrid

Robin Van Persie, ex figura de la selección de Holanda y actual entrenador de delanteros en Feyenoord, llenó de elogios al argentino Lucas Pratto, quien llegó recientemente desde River Plate.

Según contó Gustavo Goñi, representante del ex Universidad Católica, a Radio La Red, Pratto está "viviendo una nueva experiencia. El otro día, por ejemplo, habló con Van Persie y éste le dijo: 'No tengo que enseñarte nada, me encantan tus movimientos. Vi la final de Madrid".

Sobre su salida de River Plate, Goñi contó que "siempre quiere jugar, pero entendió que el técnico (Gallardo) tenia otras prioridades y aceptó, después le agarró el bichito de salir y asumir el desafío, ya que es una liga que miran mucho los europeos".

Desde su llegada mediante un préstamo a Feyenoord, Pratto ha disputado tres partidos y todavía no ha podido convertir.