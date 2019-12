Alexis fue nombrado entre mejores delanteros de la década de la Premier League

El delantero chileno Alexis Sánchez fue nombrado entre las alternativas para armar a un equipo ideal de la década de 2010 en la Premier League, debido a su excelente paso por Arsenal.

La cuenta oficial eligió a varios artilleros como una ayuda a sus seguidores y entre ellos ubicó al nacional, en virtud de su exitoso periodo en el bloque ofensivo de los "gunners".

Alexis figura entre nombres de la talla de Sergio Agüero, Wayne Rooney, Harry Kane, Romelu Lukaku, Eden Hazard, Robin Van Persie, Raheem Sterling, Jamie Vardy, Olivier Giroud, Luis Suárez, Sadio Mané, Mohamed Salah, Roberto Firmino y Dimitar Berbatov.

Además recomendó jugadores para completar los otros sectores de la cancha. En los arqueros destacan Petr Cech, Joe Hart, David De Gea, Thibaut Courtois, Ederson y Alison.

Entre los zagueros figuran Laurent Koscielny, Vincent Kompany, Pablo Zabaleta, Antonio Valencia, Branislav Ivanovic, Patrice Evra y John Terry, entre otros.

Por último, entre los centrocampistas hay futbolistas del nivel de David Silva, Christian Eriksen, Juan Mata, Yaya Touré, James Milner, Mesut Ozil, Kevin De Bruyne, Aaron Ramsey, Cesc Fábregas, Steven Gerrard, Philippe Coutinho, N'Golo Kanté, Michael Carrick, Fernandinho y Riyad Mahrez.

Need a helping hand to pick your team? 🤔



Here’s a few players you might want to consider... 👇 pic.twitter.com/2BQUe6MDC8