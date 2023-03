Antonio Conte: Richarlison dijo que su temporada era una mierda y tiene razón

El director técnico de Tottenham, Antonio Conte, tuvo fuertes palabras para su dirigido brasileño Richarlison, quien está molesto por su suplencia y los resultados del equipo, que quedó fuera en octavos de final de la Champions League a manos de AC Milan.

El pasado miércoles, tras la derrota en la llave con los "rossoneros", el delantero expresó: "No entiendo sus decisiones (de Conte). Venía bien y Conte me vuelve a poner en el banco. Me probó en el once titular y luego... al banco otra vez. Pregunté los motivos y nadie me dio una respuesta. Esta temporada está siendo una mierda".

"El club pagó un precio muy alto por mí y, de momento, no he respondido en el campo. me ha dificultado un poco jugar. Ahora toca irme a casa y a ver si me pone de titular para el próximo partido", cerró.

La respuesta del entrenador italiano no tardó mucho en aparecer y este viernes señaló en conferencia de prensa: "No me criticó. Dijo que su temporada fue una mierda y tiene razón. Su temporada no ha sido buena".

"Tuvo lesiones. Jugó y marcó en la Liga de Campeones y luego fue a la Copa del Mundo y luego tuvo una lesión grave. Desde entonces, no ha marcado goles para nosotros. Creo que fue honesto al decir que su temporada no fue buena... Si merece jugar, le daré la oportunidad", añadió el ex estratega de Inter.

Finalmente, reconoció que Richarlison se disculpó con sus compañeros, pero le realizó una crítica: "Cuando hablas de 'yo' y no de 'nosotros' estás siendo egoísta. Les digo a mis jugadores que si queremos algo importante tenemos que hablar con 'nosotros', no con 'yo".