Antonio Rüdiger se despidió de Chelsea: "Siempre estará en mi corazón"

Antonio RÜdiger, futuro fichaje de Real Madrid, se despidió este viernes de Chelsea y aseguró que el club inglés siempre estará en su corazón.

El futbolista alemán escribió una carta en The Players Tribune en la que detalló su relación con el francés N'golo Kanté, alabando la humildad del centrocampista y su forma de ser, pero en la que también aprovechó para decir adiós al club.

"Por desgracia, las conversaciones para mi renovación se complicaron el pasado otoño. Los negocios son los negocios, pero cuando no tienen noticias del club desde agosto hasta enero, la situación se complica. Después de la primera oferta, pasó mucho tiempo sin que pasara nada. No somos robots. No puedes esperar tantos meses con tanta incertidumbre sobre tu futuro", dijo el alemán.

"Obviamente, no pudimos prever las sanciones, pero, al final, los clubes grandes muestran su interés y tuve que tomar una decisión. Pero lo voy a dejar aquí. No tengo nada malo que decir sobre este club", siguió.

"Chelsea siempre estará en mi corazón. Londres siempre será mi casa. Vine aquí solo y ahora tengo una mujer y dos hermosos niños. También tengo un hermano para toda la vida, como es Kovacic. Tengo una FA Cup, una Europa League y una Champions League. También tengo cientos de recuerdos que estarán conmigo para siempre", apuntó.

Rudiger, que termina contrato con Chelsea el próximo 30 de junio, se incorporará a Real Madrid en condición de agente libre, tras no haber llegado a un acuerdo de renovación con los 'Blues'.