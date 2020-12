Apagó la TV: Thierry Henry fue incapaz de soportar a Granit Xhaka como capitán de Arsenal

El legendario delantero de Arsenal Thierry Henry fue incapaz de soportar cuando el suizo Granit Xhaka tomó la jineta de capitán del equipo londinense y simplemente apagó el televisor, según reveló su ex compañero Patrice Evra durante una transmisión.

El galo recordó una ocasión en la que vio un encuentro de los "gunners" junto al histórico artillero y al momento de notar que la jineta de capitán estaba en el brazo del helvético, apagó la TV.

"El me dijo, no puedo ver a mi equipo y que Xhaka sea capitán de mi equipo. Así que no vimos el partido y empezamos a hablar de cualquier cosa con la televisión apagada", contó Evra en Sky Sports, según publicó este lunes el medio The Sun.

El último fin de semana Arsenal cayó 1-0 ante Burnley y Xhaka recibió una tarjeta roja.