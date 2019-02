Arquero de Chelsea: En ningún momento mi intención fue desobedecer al técnico

El portero español Kepa Arrizabalaga aseguró que "en ningún momento" su intención fuera la de "desobedecer" a su entrenador, Maurizio Sarri, cuando quiso sustituirlo antes de la tanda de penales en la final de la Copa de la Liga.

"Fue un malentendido. En ningún momento fue mi intención desobedecer al entrenador. Había sido atendido dos veces por los médicos y él creyó que no estaba en condiciones de seguir. Fueron dos o tres minutos de confusión hasta que llegaron al banco y se lo contaron a Sarri", dijo Kepa en la zona mixta de Wembley.

El incidente entre Kepa y Sarri ocurrió minutos antes de los lanzamientos de penal, cuando el italiano trató de cambiar al meta español por Willy Caballero y Kepa se negó.

"Si lo ves desde fuera, puede que no fuera la mejor imagen. Hablé con el entrenador y creo que fue un malentendido. Entiendo que en la televisión y en los medios se hable sobre esto, pero estoy aquí para explicarme y para decir que no fue mi intención ir contra el técnico. No fue insubordinación, solo quería decir que estaba bien", reflexionó.

"Sé la imagen que di, pero no era mi intención negarme a salir", agregó.

Además, el portero de Chelsea señaló que no cree que deba ser "el momento más importante de la final" y que compitieron a un buen nivel contra uno de los mejores equipos en el mundo.