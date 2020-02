Arquero del Leeds de Marcelo Bielsa fue sancionado con ocho partidos por insultos racistas

El portero de Leeds United, Kiko Casilla, fue sancionado por la Federación Inglesa (FA) con ocho partidos de suspensión por insultos racistas en contra de Jonathan Leko.

El hecho ocurrió 28 de septiembre de 2019 entre el equipo que dirige Marcelo Bielsa y Charlton Athletic, donde el jugador de descendencia africana denunció que el guardamete lo ofendió.

Por medio de un comunicado, la escuadra inglesa aceptó la sanción que se le interpuso al golero. "El Leeds acepta que Kiko Casilla haya sido declarado culpable de violar la Regla E3 de la FA. Queremos dejar claro que no toleramos ninguna forma de discriminación dentro de nuestro club", explicaron.

📰 #LUFC acknowledges that Kiko Casilla has been found guilty of breaching FA Rule E3