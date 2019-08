Arsenal confirmó incorporación de David Luiz antes del cierre del mercado en la Premier League

Arsenal confirmó la incorporación del zaguero brasileño David Luiz en el límite del cierre del libro de pases de la Premier League, este jueves.

El futbolista dejó Chelsea y se sumó al proyecto del conjunto "gunner", donde utilizará la camiseta número 23.

El entrenador de los londinenses, Unai Emery, dijo al sitio oficial que "David tiene mucha experiencia y quiero trabajar con él otra vez. Es un jugador muy conocido y nos suma fortaleza defensiva".

Emery tuvo a Luiz durante el paso de ambos en Paris Saint-Germain.

La incorporación del futbolista brasileño se dio a título permanente y está sujeta a que se completen los procesos regulatorios.

Welcome to The Arsenal, @DavidLuiz_4 😄



🇧🇷 #BemvindoDavid