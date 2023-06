Arsenal dio un golpe al mercado y fichó a Kai Havertz

Arsenal confirmó este miércoles el fichaje del delantero alemán Kai Havertz por 65 millones de libras (73 millones de euros), procedente de Chelsea.

Este es el primer fichaje para el equipo de Mikel Arteta, que también tiene casi cerrada la incorporación de Declan Rice, por el que pagará cerca de 120 millones de euros a West Ham United.

Havertz llega al elenco "gunner" tras tres años de vaivenes en el cuadro azul. El alemán, que registró buenos números goleadores en Bayer Leverkusen, apenas anotó 32 en 139 partidos, pero dejó para el recuerdo el tanto ante Manchester City con el que ganaron su segunda Liga de Campeones.

El germano llega para complementar un ataque en el que ya están Gabriel Jesús, Bukayo Saka, Martinelli y Leandro Trossard.

Havertz firmó un contrato hasta 2028 con el club del Emirates Stadium.

