Arsenal informó que el técnico Mikel Arteta dio positivo por coronavirus

Arsenal de Inglaterra comunicó este jueves que su técnico Mikel Arteta, dio positivo en una prueba de coronavirus y se trasformó en el primer caso de la liga inglesa.

Por medio de un comunicado, el conjunto de Londres señaló que "nuestro centro de entrenamiento de London Colney se cerró después de que el entrenador Mikel Arteta recibiese un resultado positivo de COVID-19 esta noche".

El propio entrenador español habló tras confirmarse su contagio con el virus. "Esto es realmente decepcionante, pero tomé la prueba después de sentirme mal. Estaré en el trabajo tan pronto como me lo permitan", comentó.

Además, todo personal que tuvo contacto con el DT deberá estar en cuarentena como medida preventiva.

Por su parte, la Premier League determinó que este viernes realizará una reunión de emergencia para evaluar la continuidad de la temporada, después de la situación de Arteta.

The Premier League will convene an emergency club meeting tomorrow morning regarding fixtures after Mikel Arteta tested positive for COVID-19



