Arsenal lamentó cierre de las redes sociales de Henry: Esta no debería ser la respuesta

Arsenal reaccionó ante el cierre de redes sociales por parte del ex jugador y entrenador Thierry Henry, quien publicó un potente mensaje en contra del racismo.

"El gran volumen de racismo, intimidación y tortura mental de las personas resulta demasiado tóxico para ignorarlo (...) Hasta que esto cambie, deshabilitaré mis cuentas en todas las plataformas sociales", fueron las palabras de la leyenda de los "gunners" antes de cerrar sus redes.

Ante esta situación fue su ex equipo en Inglaterra, donde fue referente y figura, el que salió al paso de la situación y publicó: "Esta no debería ser la respuesta", junto con la foto de la cuenta del francés desabilitada.

La publicación generó rápida repercusión y contó con un hashtag para que se detenga el abuso en redes sociales.

This shouldn't have to be the answer. #StopOnlineAbuse pic.twitter.com/haz9h2hiEI