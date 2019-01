Arsenal perdió una figura para el resto de la temporada: Bellerín sufrió rotura de ligamento

El lateral española de Arsenal Héctor Bellerín sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en el partido del fin de semana pasado ante Chelsea y se perderá lo que resta de temporada, comunicó el club londinense.

Bellerín, de 23 años, se lesionó sin la intervención de un tercero, en una acción durante la victoria de su equipo sobre los blues. Tuvo que ser sacado del campo en camilla.

Su entrenador, Unai Emery, comentó en una rueda de prensa posterior que tenía pinta de haber sufrido una lesión "importante" en la rodilla.

"Héctor se someterá a una cirugía en los próximos días. El proceso de rehabilitación se estima que lleve entre seis y nueve meses", explicó la entidad londinense esta jornada.

El partido ante Chelsea supuso, además, la vuelta de Bellerín a los terrenos de juego tras cuatro semanas alejado de ellos por una lesión.

El entrenador español señaló también que cuenta con Ainsley Maitland-Niels y con Stephan Lichsteiner para cubrir esta baja.

