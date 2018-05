Arsenal reveló importante modificación en su camiseta de la próxima temporada

Arsenal reveló este martes su nueva camiseta para la temporada 2018-2019 en la que la mayor novedad será la eliminación del cuello de camisa que se sustituirá por una franja blanca alrededor del cuello y los hombros.

El club dio a conocer su nueva elástica con un vídeo promocional en su cuenta de Twitter, acompañado por la etiqueta #WeAreTheArsenal.

El 'kit' sigue estando diseñado por Puma y apenas sufre cambios respecto a la utilizada esta campaña, a excepción de la eliminación del cuello en forma de camisa y los botones en esa misma parte.

En su lugar, una banda de color blanco recorre el cuello y los hombros. Además, en ambas mangas, una franja de color rojo aparece a modo de brazalete.

Este puede ser el último año que Puma se encargue del diseño de las camisetas del Arsenal, tras haber desempeñado este papel desde 2014.

El actual contrato con la firma deportiva, por valor de 30 millones de libras (34,2 millones de euros), expira el próximo año y se rumorea que el Arsenal estaría interesado en firmar uno nuevo con la alemana Adidas.

La nueva equipación saldrá a la venta el 1 de junio y en ella continuará apareciendo la aerolínea Fly Emirates como principal patrocinador.

El Arsenal también anunció varios cambios en los números que visten los futbolistas, de modo que Héctor Bellerín pasará a llevar el 2 en lugar del 24, Petr Cech el 1 en lugar del 33, Mohamed Elneny pasará del 35 al 4 y Granit Xhaka cambiará el 29 por el 34.

