Ben Brereton apareció en el equipo ideal de la Championship

El seleccionado nacional Ben Brereton, integrante de la nómina presentada este lunes por Martín Lasarte, apareció en el equipo de ideal de la última fecha de la Championship gracias a su gran actuación con Blackburn Rovers.

El atacante marcó tres goles el último fin de semana en la victoria sobre Cardiff lo que le valió ser parte del 11 ideal de la segunda categoría del fútbol inglés.

Brereton ahora deberá enfocarse en el partido del sábado ante Blackpool y luego en la triple fecha de las Clasificatorias con la selección chilena.

It's time to present the #SkyBetChampionship Team of the Week!#EFL | @WhoScored pic.twitter.com/99Jazdx6S9