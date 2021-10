Ben Brereton fue elegido como el jugador del mes de septiembre en el Championship inglés

Pese a la amarga noche que le tocó vivir con la selección en la derrota frente a Perú, el chileno Ben Brereton recibió una buena noticia como consuelo, al ser elegido como el jugador del mes de septiembre en el Championship, la segunda categoría del fútbol inglés.

El torneo seleccionó al delantero de la Roja como el mejor de los últimos 30 días, premio a los seis goles que convirtió con su club Blackburn Rovers, cifra que le permitió alcanzar los 10 tantos en la tabla de máximos artilleros.

Además, "Big Ben" ya había sido escogido como la figura del pasado mes en el propio elenco de los "Riversiders", dando cuenta de la valoración que está teniendo para los mismos hinchas.

Con esto, Brereton podrá llegar inspirado al duelo que tendrá con Chile frente a Paraguay este domingo en el Estadio San Carlos de Apoquindo, en otro de los exámenes que tendrá el combinado nacional y que pueden marcar su futuro en el proceso clasificatorio rumbo al Mundial de Qatar 2022.

🔥 #Rovers' red hot Chilean!



With 6⃣ goals in September, @benbreo is the #SkyBetChampionship Player of the Month!#EFL | @Rovers pic.twitter.com/nsvEVPVWP1