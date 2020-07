Bielsa no verá los partidos que le pueden dar el ascenso a Leeds: Subir depende de nosotros

El entrenador argentino Marcelo Bielsa valoró la ajustada victoria de este jueves ante Barnsley por 1-0 que dejó a su equipo a un paso del ascenso a la Premier League, pero advirtió que no estará pendiente de los otros resultados porque subir de categoría depende de ellos mismos.

"Siempre hemos pensado que lo que queremos conseguir depende de nosotros. Pensamos en cómo resolver nuestros partidos", dijo sobre la posibilidad de ascender antes de jugar el domingo si es que West Bromwich no le gana al Huddersfield o si Brentford no vence a Stoke City.

En esa misma línea, el ex DT de la selección chilena apuntó que "hasta que no ascendamos y no resolvamos matemáticamente la situación no es conveniente hacer ningún comentario sobre el futuro".

Asimismo, señaló que el triunfo "fue producto del efuerzo colectivo. Necesitábamos correr mucho para conservar la diferencia. Valoro enormemente el coraje y esfuerzo hecho por los jugadores para conservar la ventaja".