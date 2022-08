Camiseta de Marcelino Núñez es una de las piezas mejor cotizadas en subasta de Norwich

Norwich de la Segunda División de Inglaterra está realizando una subasta de distintas camisetas de sus jugadores y otras piezas de colección y la camiseta de Marcelino Núñez es uno de los objetos más cotizados por los fanáticos.

La polera que usó el ex Universidad Católica ante Wigan, en su estreno en la Championship alcanzó 16 interesados llegando a 470 libras esterlinas (unos 525.000 pesos chilenos), siendo la camiseta con mayor postura.

Today is your 𝗹𝗮𝘀𝘁 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗰𝗲 to bid on Marcelino Núñez's signed matchworn shirt from our fixture against Wigan!



Place your bid now over on our auction page ⬇️#NCFC