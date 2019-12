Carlo Ancelotti fue anunciado como nuevo entrenador de Everton en Inglaterra

El italiano Carlo Ancelotti, ex entrenador de Milan, Real Madrid, Juventus, PSG, Bayern Munich y Chelsea, entre otros equipos, fue contratado por cuatro años y medio como nuevo entrenador de Everton en Inglaterra, apenas dos semanas después de su salida de Napoli.

"Everton está encantado de confirmar a Carlo Ancelotti como nuevo mánager del club", anunció el conjunto inglés en su página oficial.

El equipo de Liverpool recordó que el técnico italiano gabó 20 grandes trofeos, incluidos títulos de liga en cuatro países distintos y tres Champions League.

El nombramiento de Ancelotti se produjo solo horas antes del duelo ante Arsenal, que anunció este viernes un nuevo técnico, el español Mikel Arteta, quien jugó en el equipo durante cinco temporadas.

Pero ninguno de los dos entrenadores recién nombrados ejercerá sus nuevas funciones en este partido sabatino, sino que se limitarán a contemplarlo como espectadores, pues asumirán sus cargos este domingo.

Ancelotti, de 60 años, debutará en el banquillo de Everton con ocasión del partido contra Burnley el 26 de diciembre en el Boxing Day.

"Es un gran club con una rica historia y seguidores apasionados. Hay un claro objetivo en el propietario de conseguir éxitos y trofeos y yo me comprometo a trabajar con todo el mundo para hacer realidad ese deseo", comentó Ancelotti, que regresa al fútbol inglés ocho años después de dejar la dirección técnica de Chelsea.

Everton, que despidió a Marco Silva como técnico, ocupa actualmente el puesto 16 en la Premier inglesa.

🔵 | Introducing the new manager of Everton Football Club, @MrAncelotti! #WelcomeMrAncelotti pic.twitter.com/zNNoix8H5R