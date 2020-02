Castigo de la UEFA a Manchester City puso en duda la continuidad de Josep Guardiola

El castigo de la UEFA a Manchester City por infringir el fair play financiero puso en duda la continuidad de su técnico, el español Josep Guardiola, de acuerdo a lo señalado por la prensa inglesa.

El diario The Telegraph afirmó que el estratega analizará su futuro al mando de los "ciudadanos" luego de la sanción impuesta, a menos que el club condene las "infracciones graves" en los pagos de los ejecutivos.

El organismo regidor del fútbol europeo decretó que el City no podrá participar en competiciones europeas por las próximas dos temporadas y deberá pagar una multa de 30 millones de euros por no colaborar con la investigación.

Mira la publicación de The Telegraph sobre el futuro de Guardiola:

Pep Guardiola will consider his future as manager in the summer, Telegraph Sport understands, unless the club is able to overturn a verdict which condemns "serious breaches" in payments by executives. @Tom_Morgs@JBurtTelegraphhttps://t.co/QKpjJVG5bf