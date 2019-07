Chelsea confirmó a Frank Lampard como nuevo entrenador

Chelsea anunció este jueves a través de un comunicado la contratación de su ex jugador Frank Lampard como nuevo entrenador de la primera plantilla de los 'blues'.

Lampard, nacido el 20 de junio de 1978 en Romford en Essex y que la pasada campaña dirigió a Derby County, firmó un contrato de tres años.

"Estoy inmensamente orgulloso por volver a Chelsea como entrenador. Todo el mundo sabe mi cariño por este club y la historia que hemos tenido. Estoy aquí para trabajar duro y tratar de lograr éxitos, por lo que no puedo esperar para empezar", dijo.

Para Marina Granovskaia, directora de Chelsea, "Frank posee un gran conocimiento del club y la pasada temporada demostró que es uno de los entrenadores jóvenes con más talento".

"Después de trece años con nosotros como jugador, etapa en la que se convirtió en una leyenda y en el goleador récord, creemos que es el momento idóneo para su vuelta y estamos encantados de que así sea. Haremos todo lo posible para que tenga todo el apoyo necesario para que alcance el éxito", apuntó Granovskaia.

Lampard, que firmó por los "blues" en junio de 2001 por once millones de libras, jugó durante 13 temporadas, en las que participó en 648 partidos y se convirtió en el máximo goleador con 211 tantos. Su último encuentro fue el 4 de mayo de 2014 ante el Norwich. Solamente le superan en número de encuentros Ron Harris, Peter Bonetti y John Terry.

El ex mediocampista logró ganar con Chelsea la Liga de Campeones 2012, la Premier 2005, 2006 y 2010, la Liga Europa 2013, la Copa de la Liga 2005 y 2007, la Copa 2007, 2009, 2010 y 2012 y la Supercopa inglesa 2005 y 2009.

Con la selección nacional participó en tres Mundiales, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, y en las Eurocopas de Portugal 2004 y Polonia/Ucrania 2012.

Tras salir de Chelsea jugó dos campañas en el New York City estadounidense, donde puso punto y final a su carrera como jugador, para iniciar la de entrenador en Derby County, con el que se quedó a un paso de lograr el ascenso a la Premier, tras caer en la final del playoff ante Aston Villa.

En Chelsea ocupa la plaza que dejó el italiano Maurizio Sarri y tiene ahora el objetivo de devolverle a la lucha por el título de la Premier e incluso pelear en la Liga de Campeones.

HE’S HOME! 🙌



Frank Lampard is the new Chelsea head coach!

#WelcomeHomeFrank