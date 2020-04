Chelsea decidió no bajarle el sueldo a sus jugadores

Chelsea anunció este sábado que no bajará el sueldo a sus jugadores, pero que sí les pedirá en compensación que continúen apoyando en obras caritativas para aliviar la crisis sanitaria producto del coronavirus.

"En este momento, el primer equipo masculino no contribuirá económicamete al club y en su lugar, la junta directiva ordenó a los jugadores que centren sus esfuerzos en seguir apoyando otras causas caritativas", apuntó el elenco londinense en un comunicado.

Del mismo modo, señalan que "a medida que esta crisis se desarrolle, el club continuará teniendo conversaciones con el primer equipo masculino sobre las contribuciones financieras a las actividades de la institución".

Además, la escuadra "Blue" manifestó que no despedirá a sus trabajadores a tiempo completo y que aquellos que hacían una labor a tiempo parcial relacionada a los días de partido, recibirán su sueldo equivalente pese a la inactividad.

"El club puede confirmar que no nos aprovecharemos del actual Plan de Retención de Empleo del Coronavirus que el Gobierno ha propuesto hasta el próximo 30 de junio. No estamos planeando ningún despido general o permiso para nuestro personal a tiempo completo", aseguran en el escrito.

Chelsea, que actualmente ocupa la cuarta posición en la Premier League, negoció con sus jugadores una rebaja salarial en torno al diez por ciento, pero finalmente pidió a su plantel que contribuya al fondo dedicado a ayudar al 'National Health Service' (Sistema Nacional de Salud) en su lucha contra la pandemia.

The board of Chelsea Football Club would like to update our fans, our staff, our community and our other stakeholders of certain actions the club is taking during the coronavirus crisis...