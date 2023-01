Chelsea fichó a la joven promesa brasileña Andrey Santos

La directiva de Chelsea no desaprovechó el tiempo tras el portazo de SL Benfica por Enzo Fernández y abrochó una nueva contratación en este mercado. Se trata de Andrey Santos, centrocampista brasileño de 18 años, proveniente de Vasco da Gama.

Según el reporte de Fabrizio Romano (periodista especializado en fichajes), ambos clubes acordaron una cuota de 12.5 millones de euros por el pase del "talentoso" jugador nacido en 2004.

El joven volante se convirtió en la tercera incorporación del conjunto 'blue' en este mercado y se sumó a David Datro Fofana y Benoit Badiashile como los deportistas que potenciaran al club en un largo plazo.

Santos, quien empezó jugando al fútbol sala, se convirtió en el futbolista más joven en debutar con el Vasco da Gama del Siglo XXI en el año 2021 y se marchó del club con un registro de 38 partidos jugados y ocho goles convertidos.

