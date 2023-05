Chelsea oficializó a Mauricio Pochettino como nuevo entrenador

El argentino Mauricio Pochettino es el nuevo entrenador de Chelsea para las próximas dos temporadas y con una más opcional, según anunció este lunes el club inglés de la Premier.

El nuevo técnico "blue", de 51 años, sustituye a Frank Lampard después de una turbulenta campaña, en la que el equipo del oeste de Londres tuvo hasta cuatro entrenadores y quedó fuera de las competiciones europeas.

Chelsea, adquirido la pasada temporada por el multimillonario estadounidense Todd Boehly, confía en la experiencia de Pochettino en la Premier, tras su paso por Southampton y Tottenham Hotspur.

"Mauricio es un entrenador de clase mundial con una trayectoria sobresaliente. Estamos deseando tenerlo en el club", declararon en un comunicado los dueños del club.

