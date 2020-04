Chelsea repartirá 78 mil almuerzos a trabajadores de la salud de Londres

El club inglés Chelsea repartirá 78.000 almuerzos gratuitos a los trabajadores del servicio de salud del Reino Unido (NHS), con el objetivo de ayudarles a sobrellevar los largos turnos de trabajo a los que se enfrentan.

Estas comidas se distribuirán de manera diaria durante seis semanas.

"Esta iniciativa tiene como objetivo ayudar a los trabajadores del NHS que trabajan durante largos turnos y tienen dificultades para acceder a comida de buena calidad regularmente. También forma parte de nuestros esfuerzos para apoyar a los más vulnerables en nuestra comunidad durante la pandemia de coronavirus", dijo el Chelsea en su página web.

Las comidas se repartirán a los hospitales londinenses de St.Mary's, Charing Cross y Hammersmith Hospital.

