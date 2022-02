Christian Eriksen volvió a jugar siete meses después de sufrir un paro cardíaco

El danés Christian Eriksen regresó a las canchas más de siete meses después de sufrir un paro cardíaco con su selección en la Eurocopa 2020, como jugador del Brentford FC en el choque de la Premier que enfrentó a Newcastle en el Community Stadium de Londres.

Eriksen, que volvía a una convocatoria desde que padeció el suceso que paralizó el mundo del fútbol mientras Dinamarca se enfrentaba a Finlandia en Copenhague, pisó el césped en el minuto 52 del encuentro en sustitución de Mathias Jensen.

El volante danés llegó en el pasado mercado de invierno europeo a Brentford tras rescindir su contrato con Inter de Milán, al que pertenecía cuando sufrió el paro cardiaco

El DT de Brentford optó por dar entrada a Eriksen, con el dorsal 21 a la espalda, en los primeros minutos de la segunda parte de la vigésima séptima jornada de la Premier.

61' There's a whole different atmosphere now!



Wissa is almost in behind but the ball is cut out then Norgaard fires an effort onto the roof of the net



🐝 0-2 ⚫⚪#BrentfordFC #BRENEW pic.twitter.com/7nPFt1YL7e