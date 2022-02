Christian Eriksen volvió al fútbol con una asistencia en su debut por Brentford

El volante danés Christian Eriksen volvió al fútbol, luego del infarto que conmocionó al mundo en la pasada Eurocopa, y disputó su primer partido con Brentford, entregando una asistencia en la victoria de su equipo 3-2 en un amistoso a puertas cerradas frente a Southend United, de la quinta categoría del fútbol inglés.

El ex compañero de Alexis Sánchez y Arturo Vidal en Inter de Milán fue titular, otorgó el pase de la apertura de la cuenta y fue reemplazado en el minuto 60.

El danés disputó su último partido oficial el 12 de junio de 2021 en el encuentro entre su selección y Finlandia por la Eurocopa, jornada en la que sufrió un infarto que lo tuvo al borde de la muerte y lo alejó del fútbol por ocho meses.

