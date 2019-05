Claudio Bravo pagó un bus para trasladar a Wembley a hinchas de Manchester City

El portero nacional Claudio Bravo financió junto al delantero Leroy Sané dos buses para el traslado de hinchas de Manchester City a Wembley con el fin de presenciar la final de la FA Cup ante Watford.

Según reveló el medio Sporting Life Football, el chileno invirtió en uno de los medios de transporte, que llevó su nombre y que realizó el recorrido desde la ciudad de Manchester al recinto londinense.

El City goleó 6-0 a Watford con Claudio Bravo entre los citados, pese a que no fue al banco, y alcanzó el pleno de títulos domésticos en la Liga inglesa.

👏 Great gesture from Man City players to pay for over 50 coaches for fans to travel to the #FACup final!



👍 These two were paid for by Leroy Sane and Claudio Bravo! #MCFC pic.twitter.com/FbKf80Wohx