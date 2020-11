08:16 - 09/11/2020

Club inglés se hizo viral por su apasionada interpretación de un tema de Adele en camarines

El club inglés FC Chorley se hizo viral por su apasionada interpretación de "Someone like you" de Adele en camarines tras lograr su avance a la segunda ronda de la FA Cup, venciendo como visita a Wigan por 3-2. (Video: @GKDoots1)