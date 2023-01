¿Cómo erró eso? Darwin Núñez se llenó de críticas por fallo en partido de Liverpool

El atacante uruguayo Darwin Núñez fue objeto de numerosas críticas en redes sociales por un nuevo partido peleado con el arco rival, en la caída parcial de Liverpool ante Brentford.

El charrúa desperdició una ocasión muy clara para desnivelar el choque cuando se encontraba en sus minutos iniciales y provocó la molestia de los fanáticos "reds".

Luego, el sudamericano parecía marcar un descuento, pero estaba fuera de juego y se lo anularon, lo que amplió su racha negativa.

Can't believed Nunez miss this pic.twitter.com/zeaIk8Y6SW

HE CAN’T KEEP GETTING AWAY WITH ITTTTTTTTTT! pic.twitter.com/pwRLpdA7yW