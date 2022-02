Compañero de Zouma en West Ham: Quieren hundirlo y quitarle la vida que tiene

El delantero de West Ham, Michail Antonio, salió en defensa de su compañero, Kurt Zouma, tras ser acusado de violencia contra los animales, luego de que se viralizó un video del defensor maltratando a sus gatos.

"No acepto lo que ha hecho, no lo comparto", aseguró el atacante jamaicano a la prensa tras un entrenamiento, y luego lanzó: "Tengo una pregunta para ustedes. ¿Creen que lo que ha hecho Zouma es peor que el racismo".

"Hay futbolistas que han sido acusados de racismo y han seguido jugando después de eso. Han sido castigados, con 8 partidos o algo así únicamente.. y ahora quieren hundirlo y quitarle la vida que tiene", criticó Antonio.

El defensor francés fue titular en la victoria de West Ham frente a Watford, siendo abucheado por sus propios hinchas cada vez que interactuaba con el balón.

Tras las acusaciones, Zouma fue sancionado por su club con una reducción de su sueldo y una millonario multa. Además, perdió a sus sponsors publicitarios y está siendo investigado por la justicia.

