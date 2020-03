Coronavirus: La Premier League se reunirá de emergencia este viernes por el positivo de Arteta

La Premier League se reunirá "de emergencia" este viernes por el positivo en coronovirus del entrenador de Arsenal, Mikel Arteta.

El español dio positivo en el test y la ciudad deportiva del Arsenal fue cerrada, mientras que todo aquel que estuvo en contacto con él, incluidos los jugadores del primer equipo, fueron aislados.

Poco antes del anuncio del positivo de Arteta, la Premier League anunciaba su intención de que la jornada de este fin de semana siguiera adelante con normalidad y con espectadores.

En estos momentos, tres jugadores de Leicester City están apartados con síntomas que podrían ser soronavirus.

Benjamin Mendy, lateral de Manchester City, se puso en cuarentena después de que un familiar suyo haya sido hospitalizado con síntomas.

Confirmado el positivo de Arteta y con los futbolistas en cuarentena, Arsenal no podrá jugar el encuentro de este sábado ante el Brighton & Hove Albion.

Ahora, la Premier decidirá si continuar con el plan establecido o por el contrario suspender la competición como ya ha ocurrido en varias ligas europeas, como la española o la italiana.

The Premier League will convene an emergency club meeting tomorrow morning regarding fixtures after Mikel Arteta tested positive for COVID-19



