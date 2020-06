Crystal Palace lamentó el deceso del águila "Kayla" a los 28 años

El club inglés Crystal Palace lamentó el triste deceso de su reconocida águila "Kayla", mascota de la institución, que falleció a los 28 años luego de un ataque al corazón.

El águila calva se convirtió en mascota oficial en el 2015 y durante cada partido de local en Selhurst Park volaba por sobre el estadio.

De acuerdo a lo que recordó Sky Sports, el ave sufría de gota hace algunos años y los propios hinchas ayudaban a pagar su tratamiento.

We are deeply saddened to hear that Kayla has passed away.



We will miss her sorely.#CPFC pic.twitter.com/tYMpRe6NOp