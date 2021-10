Defensa de Arsenal perdió parte de su dentadura ante Brighton y salió a buscarla tras el partido

El defensa brasileño de Arsenal Gabriel Magalhaes perdió por segunda vez parte de su dentadura ante Brighton, este sábado en el empate 0-0 en el Estadio AMEX, que cortó una racha de tres triunfos seguidos de los "gunners".

Gabriel tuvo un fuerte choque con el portero rival Robert Sánchez, lo que le provocó una lesión dental. Curiosamente había sufrido una situación similar en un encuentro ante el mismo rival en la temporada anterior.

Tal como la vez pasada, el sudamericando salió a la cancha tras el partido a buscar su pieza dental, sin éxito, ya que había una torrencial lluvia y las condiciones eran difíciles para la búsqueda.

