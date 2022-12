"Defraudaste a tu país": Hinchas de Brentford cargaron contra Harry Kane penal perdido en el Mundial

Tottenham Hotspur igualó como visita por 2-2 ante Brentford en el regreso de la Premier League tras el Mundial de Qatar 2022, y el delantero Harry Kane recibió el reproche de la hinchada rival por la eliminación inglesa en el torneo internacional.

Durante el juego la barra local gritó varias veces "let the country down" (defraudaste a tu país), como reproche por el penal que el atacante falló sobre el final ante Francia, tiro que pudo ser el emapte en cuartos de final para forzar el alargue.

Sin embargo, las burlas no afectaron mayormente al atacante de 29 años, que se matriculó con un gol a los 65'; primer descuento de los "Spurs".

Antonio Conte, DT de Tottenham, se refirió al tema antes del partido. "Estamos hablando de un delantero de clase mundial, no me preocupa. Lo vi estos dos días con nosotros, está muy bien. El fútbol es esto. Puedes tener un momento emocionante y también tener un momento en el que estás decepcionado", indicó.

Revisa el duro cántico rival contra "Hurricane":