Delantero inglés Peter Crouch anunció su retiro del fútbol a los 38 años

El delantero inglés Peter Crouch anunció este viernes su retiro del fútbol a los 38, con un mensaje emotivo a través de su cuenta oficial de Twitter.

"Después de pensarlo mucho, decidí retirarme del fútbol. Este maravilloso deporte me lo ha dado todo y estoy agradecido por todos los que me ayudaron a llegar hasta ahí y confiar en mí", escribió el británico.

El atacante debutó en Tottenham y en su trayectoria futbolística anotó 191 goles.

Luego de los "Spurs" pasó por Dulwich Hamlet, IFK Hässleholm, de Suecia, Queens Park Rangers, Portsmouth, Aston Villa, Norwich City, Southampton, Liverpool, Stoke City y Burnley.

En la selección de los "tres leones" jugó 42 partidos y marcó 22 veces.

Además, ganó la FA Cup y la Community Shield con Liverpool y la First Division con Norwich City.

After a lot of deliberation this summer I have decided to retire from football !

Our wonderful game has given me everything.

I’m so thankful to everyone who helped me get there and to help me stay there for so long. X