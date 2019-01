Dele Alli estará sin acción en Tottenham hasta marzo por una lesión

Tottenham Hotspur anunció este martes que el mediocampista Dele Alli sufrió una lesión en el isquiotibial de la pierna izquierda el pasado domingo durante el choque con Fullham por la Premier League, por lo que estará de baja, como mínimo, hasta marzo.

Se estima que Alli, de 22 años, volverá a los entrenamientos en aproximadamente cinco semanas.

La baja de Alli se suma a las de Harry Kane, lesionado en un tobillo, y la de Heung-min Son, que se marchó a la Copa de Asia para jugar con su selección, Corea del Sur.

Los "Spurs" disputarán la vuelta de semifinales de Copa de la Liga de este jueves contra Chelsea, en la que parten con una ventaja de 1-0 conseguida en el encuentro de ida.

Following scans and clinical assessment, we can confirm that @dele_official has suffered a hamstring strain, sustained during Sunday's match.



Dele will now undergo a period of rehabilitation with our medical staff, with the expectation of returning to training in early March. pic.twitter.com/BalHwgBFHZ