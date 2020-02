Dele Alli fue acusado de "mala conducta" por burlas sobre el coronavirus y arriesga suspensión

El volante de Tottenham Dele Alli fue acusado de "mala conducta" por la Federación Inglesa de Fútbol (FA) y arriesga una suspensión tras burlarse en redes sociales hace algunas semanas del coronavirus, poderosa enfermedad que ha causado la muerte de miles de personas en China, y que se expandió al resto del mundo.

Según explicó en una declaración pública la FA, que fue difundida por medios ingleses: "Dele Alli ha sido acusada de mala conducta por una violación de la Regla E3 de FA en relación con una publicación en las redes sociales".

"Se alega además que la publicación constituye una 'infracción agravada'", por lo que el jugador peligra una fuerte multa económica y un castigo de un partido de suspensión en la Premier League.

El jugador, por su parte, tiene un plazo de cinco días para presentar una defensa ante la acusación ejecutada por el organismo inglés.

Alli subió un video a Snapchat a inicios de este mes de febrero en el que filmó a un ciudadano chino y dijo: "este virus tiene que ser más rápido para atraparme".

Días más tarde ofreció disculpas en la red social china Weibo: "Quiero disculparme por el video que publiqué en Snapchat. No fue gracioso. Me di cuenta de eso inmediatamente y lo eliminé. No es algo de lo que se deba bromear. Mando todo mi amor, pensamientos y oraciones para todos en China", expresó.

Just when you think you can’t possibly hate Dele Alli anymore...pic.twitter.com/m9Qd2Ra8zT — Yesitsme (@YesitsmeDigby) February 9, 2020