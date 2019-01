Denis Suárez es nuevo refuerzo de Arsenal hasta fin de temporada

El volante español Denis Suárez fue confirmado como nuevo refuerzo de Arsenal. El jugador renovó con Barcelona hasta el 2021 y llegó a préstamo al cuadro "Gunners" hasta el final de esta temporada.

"En primer lugar, muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí y de unirme al Arsenal. He estado presionando mucho para venir aquí. Finalmente estoy aquí ahora y estoy muy contento", comentó Suárez al medio oficial del club de Londres.

Para concretar su llegad al fútbol inglés fue muy importante que Unai Emery estuviera al mando del club, ya que ambos compartieron en Sevilla y tienen una buen relación.

"Creo que es un entrenador muy exigente y uno de los mejores entrenadores del mundo en este momento; lo he estado diciendo durante un tiempo. Estoy muy feliz de tener la oportunidad de volver a trabajar con él", aseguró.

Suárez, de 25 años, tenía poco minutos en el mediocampo de Barcelona tras las llegadas del brasileño Arthur melo y el chileno Arturo Vidal.

#HolaDenis 😍



All the details on @DenisSuarez6’s loan move, right here 👇