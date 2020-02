DT de Burnley debió tomar una foto en la rueda de prensa ante las dudas de su esposa

Un llamativo momento vivió el técnico de Burnley Sean Dyche este sábado, ya que debió tomar una foto mientras se encontraba en la rueda de prensa tras el duelo con Newcastle ante las constantes preguntas de su esposa por WhatsApp.

Mientras se encontraba hablando a los medios de comunicación, el entrenador sacó su celular y dijo: "Les tomaré una foto a todos ustedes. Mi esposa me está preguntando por qué no le devuelvo los mensajes, y este es la razón".

La situación causó la risa de los presentes en la sala de prensa, en un distendido momento que se vivió en la liga inglesa.

- Este fue el momento en el que Dyche debió tomar la foto:

"My missus is quizzing me on why I haven't text her back."



Trouble for Burnley manager Sean Dyche? 😂 pic.twitter.com/4YycEwVuVD