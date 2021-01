Duelo entre Aston Villa y Everton fue suspendido en la Premier por brote de coronavirus

El partido entre Aston Villa y Everton por Premier League, que debía disputarse el próximo domingo 17 de enero, fue suspendido para evitar contagios por coronavirus.

"Tras la reprogramación del partido de Villa contra el Tottenham Hotspur, que debía disputarse este miércoles, un número significativo de jugadores y personal permanece aislado", informó la organización del torneo inglés en un comunicado.

Además, se agregó que "como resultado, la Junta de la Premier League aceptó la solicitud de Aston Villa de posponer su partido del domingo".

Aston Villa está octavo en el torneo con 26 puntos, mientras que Everton se ubica quinto con 32 unidades.

