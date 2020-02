Duelo entre Manchester City y West Ham fue pospuesto por condiciones meteorológicas

El partido entre Manchester City del portero chileno Claudio Bravo y West Ham, válido por la fecha 26 de la Premier League, fue aplazado debido a las condiciones meteorológicas que afectan a la zona.

El elenco de los "ciudadanos" emitió un comunicado en donde señalan que "debido a las extremas condiciones climatológicas y por el interés y la seguridad de los aficionados, el partido ha sido pospuesto".

El duelo entre los pupilos de Josep Guardiola y los "hammers" estaba programado para este domingo a las 13:30 horas de nuestro país (16:30 GMT).

El paso de la tormenta Ciara ha obligado a suspender varios encuentros en Europa, principalmente en Holanda y Bélgica.

En Alemania también fue aplazado el choque entre Borussia Mönchengladbach y Colonia, por la jornada 21 de la Bundesliga.

Mira el comunicado de Manchester City en Twitter:

⚠ MATCH POSTPONED ⚠



Due to extreme and escalating weather conditions and in the interests of supporter and staff safety, today’s @premierleague match against West Ham has been postponed.



🔵 #MCIWHU #ManCity pic.twitter.com/6tcPM4t5OM