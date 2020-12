Duelo entre Tottenham y Fulham fue suspendido por casos de Covid-19

El partido entre Tottenham y Fulham, que iba a disputarse este miércoles, fue suspendido por casos de Covid-19 en el equipo de Scott Parker.

"El club confirma que el partido a domicilio de esta noche en Tottenham Hotspur se ha pospuesto. Esto sigue a una serie de jugadores del club y personal del primer equipo que obtuvieron resultados positivos de las pruebas Covid-19 más recientes esta semana", informó el cuadro afectado en un comunicado.

Además, agregaron que "los jugadores y el personal que dieron positivo han sido aislados de acuerdo con las directrices del gobierno del Reino Unido y la Premier League".

De esta forma, Tottenham deberá pensar en su siguiente desafío que será el sábado 2 de enero a las 10:30 horas ante Leeds United de Marcelo Bielsa.

Poco antes de que se resolviera lo que pasaría con el partido, el técnico Jose Mourinho compartió una imagen en sus redes sociales en las que ironizó con el prestigio del torneo inglés: "Tenemos un partido a las 6 PM y no sabemos si jugamos. La mejor liga del mundo".

