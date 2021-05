El bus de Liverpool fue bloqueado por hinchas de Manchester United

El bus de Liverpool FC con rumbo a Old Trafford estuvo varios minutos detenido en el camino desde el hotel de concentración al recinto de Manchester United en la previa del partido entre ambos elencos por la Premier League.

De acuerdo a lo publicado por The Sun, la detención del vehículo fue realizada por simpatizantes de los "diablos rojos" en protesta contra los dueños del club, la familia Glazer.

Otras imágenes también mostraban a la policía llegando al lugar para dispersar a los que bloqueaban el autobús.

De acuerdo a los informes, se desconoce si al interior del bus había jugadores o miembros de la delegación de los "reds".

Mira acá las imágenes

Protestors’ cars blocking a Liverpool bus here. More arriving. Whether it is the one the players are using to travel to Old Trafford is unclear. pic.twitter.com/8EuQjMum1B

🚨 JUST IN: Police are clearing the road. About 50 or so fans have gathered around the bus but police have moved the cars blocking the path out the way #mufc #mujournal



[@DTathletic] https://t.co/vVyVjI3CLl