El egipcio Mohamed Salah volvió a dar positivo por Covid-19

El delantero Mohamed Salah, estrella de Liverpool y de selección de Egipto, nuevamente dio positivio en un examen de Covid-19, informó este miércoles la federación de su país.

Salah, quien está asintomático, presentó su primer positivo la semana pasada, antes del duelo de Egipto ante Togo, por las clasificatorias para la Copa Africana de Naciones.

"Salah se sometió a un nuevo test de detección de Covid-19 y el resultado fue positivo", señaló la Federación Egipcia de Fútbol.

En redes sociales, Salah tambien confirmó la situación, agradeciendo a los hinchas por los mensajes de apoyo, y asegurando que volverá pronto a las canchas.

I’d like to thank everyone for the supportive messages and well wishes. I’m confident I’ll be back on the field soon 💪