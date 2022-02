El hermano menor de Kurt Zouma fue apartado de su equipo por video de maltrato animal

El hermano menor de Kurt Zouma, Yoan, quien grabó el polémico vídeo donde el futbolista se mostró golpeando a su gato, fue suspendido por su equipo, Dagenham & Redbridge, de la quinta división inglesa.

El club apartó a Yoan de toda competencia hasta que la organización británica protectora de los animales RSPCA termine la investigación que está realizando sobre el incidente.

"El Dagenham & Redbridge quiere reiterar que condena cualquier tipo de crueldad hacia los animales y que entiende la reacción de los aficionados. Cualquier otra acción que sea necesario tomar se hará a la conclusión de la investigación de la RSPCA", dijo el club en un comunicado.

Anteriormente todas las sanciones apuntaron a Kurt, protagonista del controversial metraje, quien recibió una sanción de 250.000 libras por parte de West Ham United, así como la pérdida de su patrocinio con Adidas.

Yoan Zouma llegó en diciembre de 2021 al club rojo, tras un periodo como jugador libre, y ahora está imposibilitado de jugar profesionalmente, al menos como jugador de los "Daggers".

𝗖𝗹𝘂𝗯 𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁: 𝗬𝗼𝗮𝗻 𝗭𝗼𝘂𝗺𝗮



The Club would like to give a further update on its player, Yoan Zouma.#COYD⚔️