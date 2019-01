El lamento del técnico de Cardiff: Solo puedo pensar en Emiliano Sala

Neil Warnock se mostró completamente superado por la dramática desaparición del que sería el fichaje estrella de Cardiff. El entrenador había apostado por Emiliano Sala para hacer que su equipo repuntara en la Premier League, pero ahora, con un sentimiento de responsabilidad, dejó abierta la posibilidad de abandonar a los "Bluebirds"

En el primer acercamiento a la prensa tras la desaparición del avión que transportaba al puntero desde Francia a Inglaterra, Warnock se mostró shockeado.

"Piensas 24 horas al día en lo que debes hacer. No puedes dormir. Llevo 40 años de carrera y ha sido una semana traumática, y aún lo es, tan traumática que sólo podía pensar en ello. No puedo manejar la situación. Cuando pasó la revisión y le vi con nuestra camiseta, pensé que se adaptaría a nuestro equipo. Me dijo "marcaré muchos goles" y le contesté: "Sé que lo harás"", declaró.

"Esto me ha impactado más que cualquier otra cosa, me reuní con el chico y hablamos durante las seis u ocho últimas semanas", dijo el DT galés, que viajó especialmente a Francia para convencer al argentino de que fichara por Cardiff.

El timonel reconoció que varios de sus jugadores se han visto afectados al punto de tener que recurrir a ayuda de sicólogos tras la desaparición de Sala, quien nunca llegó a entrenar con sus nuevos compañeros.

"¿Quién va a motivar al motivador? Está bien cuando estoy en público o con los jugadores, pero cuando estoy solo o en casa, lo pienso", contó Warnock.

Se cree que el avión privado que transportaba a Sala cayó en el Canal de la Mancha. La búsqueda del jugador, del piloto y de la aeronave fue suspendida por las autoridades, y ahora se realiza con el esfuerzo económico de los familiares del futbolista y de privados.