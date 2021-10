Emergencia médica en la tribuna generó conmoción en duelo entre Newcastle y Tottenham

Una delicada situación generó conmoción en la Premier League este domingo, ya que el duelo entre Newcastle y Tottenham se suspendió unos minutos debido a una emergencia médica en la tribuna del estadio St. James Park.

A pocos minutos de finalizar el primer tiempo, los hinchas alertaron a los jugadores que un fanático estaba sufriendo un problema de salud (Al parecer, un evento cardíaco). El lateral español Sergio Reguilón, de Tottenham, avisó al árbitro Andre Marriner lo que estaba ocurriendo y el juez de inmediato detuvo el partido para que asistieran a la persona afectada.

O que Reguilón fez nesse Newcastle x Tottenham entrou para a história do futebol inglês. Ele pode ter salvado uma vida com essa atitude gigantesca de avisar o árbitro sobre a situação pic.twitter.com/AksX9Z2ajM

En un gran acto, los cuerpos médicos de ambos equipos fueron a ofrecer asistencia al hincha, quien incluso tuvo que necesitar de un desfibrilador.

Medical emergency involving fan at St James' Park causes Newcastle vs Tottenham game to stopped pic.twitter.com/s8efU2AVBn