Emiliano Martínez convirtió el autogol más rápido de la Premier League en los últimos 10 años

El portero argentino Emiliano Martínez destacó este lunes en el cierre de la Fecha 37 de la Premier League, aunque no precisamente por algo positivo, sino por una situación que le jugó muy en contra en el duelo entre Aston Villa y Liverpool.

Es que el guardameta trasandino fue el gestor de la apertura de la cuenta en favor de los "Reds" al anotar un autogol, el que además se convirtió en el más rápido de los últimos 10 años en la Primera División inglesa.

El gol en contra de "Dibu" ocurrió a los 61 segundos de juego, siendo el más tempranero desde el que se hizo Antolin Alcaraz en un Everton ante Southampton en abril de 2014.

Además, de acuerdo a la información de Opta Joe en X, Martínez es el arquero con más autogoles marcados en la historia de la Premier, siendo el de esta jornada el tercero que protagoniza desde que juega en la máxima categoría en Inglaterra.

61 - Emiliano Martínez's own goal, timed at 61 seconds, was the earliest own goal scored in a Premier League game since Antolin Alcaraz put through his own net after just 54 seconds for Everton against Southampton in April 2014. Howler. pic.twitter.com/8nGxHg8vcs