Emiliano Sala recibió emotivo homenaje en la previa al partido entre Arsenal y Cardiff City

Este martes el argentino Emiliano Sala recibió un emotivo homenaje en la antesala del partido entre Arsenal y Cardiff City, equipo galés al que debía llegar cuando se extravió en la ruta desde Nantes.

El futbolista apareció en la nómina oficial del encuentro repartida por la escuadra "cañonera" en una revista. "Por Emiliano", fue la leyenda que acompañó la publicación de esta imagen más tarde en la cuenta en Twitter de los londinenses.

Además, minutos antes del pitazo inicial en el Emirates Stadium se realizó un minuto de silencio por él y también por David Ibbotson, quien era el piloto de la avioneta a la que se le perdió el rastro en el Canal de la Mancha.

Together for David Ibbotson and Emiliano Sala ❤️#ARSCAR pic.twitter.com/45Tp8o7Hc0