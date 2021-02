En Inglaterra se autorizó el regreso del público a los estadios desde mayo

Este lunes el gobierno británico informó que autorizará el regreso del público a los estadios en Inglaterra, a partir del 17 de mayo.

De acuerdo a lo expuesto por el primer ministro, Boris Johnson, serán 10.000 los aficionados que podrán estar presentes en la última jornada de la Premier League, siempre y cuando sean estadios de gran capacidad.

Para reductos con menor aforo, habrá un tope de 4.000 personas y en eventos bajo techo solo se permitirán 1000 espectadores.

"La FA está absolutamente encantada de que los aficionados puedan volver pronto. El juego simplemente no es el mismo sin ellos y esperamos el regreso de estadios completos tan pronto como sea seguro y posible", escribió la Federación Inglesa en un comunicado.

Pese al anuncio, todo dependerá de cómo evolucione el virus y el proceso de vacunación en el país, donde 17 millones de personas han recibido la primera dosis de la vacuna.

